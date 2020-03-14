Подопечные Алексея Михайленко одолели коллектив Александра Бабича.
Днепр-1 - Мариуполь, фото: ФК Днепр-1
14 марта 2020, 19:57
Днепр-1 принимал Мариуполь в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.
Хозяева вышли вперед, забив с неоднозначного пенальти, а в концовке встречи Владислав Супряга удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счет.
Обзор матча:
Днепр-1 — Мариуполь 2:0
Голы: Хобленко, 64 (пен.), Супряга, 89
Днепр-1: Клищук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Батагов — Назаренко (Коркишко, 66), Ди Франко, Вакулко, Булеца (Чичиков, 68) — Хобленко (Супряга, 75).
Предупреждения:
Мариуполь: Гальчук — Муравский, Быков, Дава — Кирюханцев (Кащук, 76), Чех (Тищенко, 68), Федорчук, Горбунов, Топалов — Чурко (Кулаков, 71), Фомин.
Хобленко — Дава, Кулаков, Быков.