Украина

Подопечные Владимира Шарана обыграли коллектив Руслана Костышина.

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги Александрия принимала Колос.

Подопечные Владимира Шарана отправили четыре гола в ворота Колоса, что позволило им набрать три пункта, даже несмотря на два пропущенных мяча.

Обзор матча:

Александрия - Колос 4:2

Голы: Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (с пенальти), Ковалец, 64, Задерака, 89 — Сорокин, 35, Лысенко, 80

Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух — Гречишкин, Запорожан (Ковалец, 46), Грицук — Лучкевич, Безбородько (Ситало, 83), Мишенко (Задерака, 46)

Колос: Яшков — Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец — Богданов, Ориховский — Сорокин (Кожушко, 55), Морозко (Ильин, 58), Вильхамссон — Бондаренко (Лысенко, 65)

Предупреждения: Безбородько, Бабогло — Ориховский, Вильхамссон, Сорокин, Максименко, Ефремов