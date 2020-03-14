Украина

Главный тренер Мариуполя высказался о поражении от Днепра-1 в чемпионате Украины.

Днепр-1 принимал Мариуполь в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги и добыл домашнюю победу со счетом 2:0. Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение своей команды, высказав недовольство некоторыми решениями арбитров и VAR.

"Сегодня играли две команды, которые любят и умеют играть в комбинационный футбол. Сегодня было много хороших взаимодействий, были и контратаки. Считаю, что получался интересный футбол пока не вмешались "потусторонние силы".

"Ключевые моменты — это пенальти в наши ворота и непоставленный пенальти в ворота хозяев. Я сейчас посмотрел повторы. Если нам ставят такой пенальти, то надо ставить пенальти и в ворота Днепра. Мяч после прострела попал в руку Логинова. Да, у него руки были за спиной, но мяч попал ему в кисть. И если бы не рука Логинова, то мяч летел в штрафную и момент был опасным. Люди на VAR решили так. VAR сегодня такой наваристый получился".

"VAR нужен для того, чтобы смотреть пенальти, голевые моменты, вне игры. Но не как не вмешиваться в борьбу за "вторую зону". Обычно команда, которая выигрывает "вторую зону", владеет инициативой, контролирует мяч. Хотелось, чтобы таких VAR наваристых было меньше".

"По карточкам претензий к судье нет. Мы с ребятами обсудили это. Сказали им, чтобы вообще никого не трогали и играли "как казаки с мушкетерами" — очень корректно. Сегодня все карточки были по делу", — приводит слова Александра Бабича официальный сайт Мариуполя.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча СК Днепр-1 — Мариуполь.

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