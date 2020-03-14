Украина

Защитник Днепра-1 Сергей Логинов — о матче против Мариуполя.

Днепр-1 во второй раз за неделю обыграл Мариуполь.

"Действительно, мы выходили на этот матч, зная, что у соперника будет совсем другой настрой на поединок. Соответственно, и мы настраивались на матч, помня о том, как сложилась предыдущая игра. Считаю, что нам многое удалось из того, что мы запланировали на эту встречу".

Об игре на ноль:

"Заслуга, в первую очередь, конечно, всей команды. Еще в первом тайме мы все правильно делали, начиная с атакующей группы, и все это дает собственные плоды. Второй сухой матч подряд в защите добавляет команде уверенности, и, повторюсь, это заслуга всей команды, за две игры мы не пропустили ни одного гола".

О VAR:

"На самом деле трудно сразу ответить, но VAR делает футбол более справедливым, как бы то ни казалось соперникам. Сегодня снова был момент с VAR, который повлиял на игру. Считаю, что все было справедливо".

О настрое в коллективе:

"Сейчас мы все в таком подвешенном состоянии, потому что мы видим, что по всей Европе отменяют национальные чемпионаты. Мое личное мнение — не хочется, чтобы отменяли и переносили игры. Да, это минус, что мы играем без болельщиков, но я считаю, что надо играть, держать себя и в игровом, и тренировочном тонусе, и это не очень хорошо, если будут отменять чемпионат. Но это с одной стороны, а с другой — это все делается для здоровья людей во всей Европе и мире. Поэтому, которое примут решение, такое нам и предстоит принять", — приводит слова Сергея Логинова официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 – Мариуполь.

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