Динамо — Десна. Накануне

Украина

Football.ua анонсирует поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и черниговской Десной.

В Киеве состоится поединок первого тура второго этапа украинской Премьер-лиги. Киевское Динамо примет черниговскую Десну.

Динамо — Десна

Воскресенье, 15 марта, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале 2+2.

По правилу выездного гола черниговская Десна оказалась сильнее киевского гранда по итогам первого этапа УПЛ (2:1 в пользу Десны в киевском матче, 1:0 в пользу Динамо в Чернигове). Для хозяев отчетного поединка — это дополнительная мотивация. "Бело-синие" продолжают борьбу за вторую строчку в турнирной таблице. Десна и Заря — главные конкуренты киевлян за лигочемпионское место.

"Северяне" отстают от киевского гранда на три очка. Между ними находится Заря. Десна, в случае победы, может догнать Динамо, а в случае победы в четыре гола, могут и обогнать их. Такой сценарий выглядит скорее сюрреалистическим. Однако, в случае не поражения, команда Рябоконя будет сохранять прекрасные шансы на третье, а то и на второе место в УПЛ.

Накануне обе команды провели кубковые матчи. Динамо сумело обыграть на своем поле Александрию (1:0) и выйти в полуфинал. За четыре дня до этого подопечные Михайличенко обыграли александрийцев и в УПЛ в гостях (3:1). Десна на своем поле несколько сенсационно уступила Ворскле в 1/4 финала Кубка (0:1), но в матче 22-го тура УПЛ обыграла в Чернигове Зарю (1:0), чем и помогла динамовцам выйти на вторую строчку чемпионата.

В данном поединке не сможет принять участие капитан хозяев Сергей Сидорчук, у которого перебор желтых карточек. Похожая ситуация и у Артем Фаворова, Дмитрия Немчанинова и Филипа Будковского из Десны. Интересная ситуация с Алексеем Гуцуляком. Футболист получил красную карточку в предыдущем матче УПЛ против Зари и, по идеи, должен будет пропустить поединок против Динамо. Но на официальном сайте УПЛ Алексей Гуцуляк не значится в списке тех игроков, которые должны пропустить отчетный тур.

Красные карточки в УПЛ не переносятся на матчи Кубка Украины, о чем говорит регламент, а также присутствие Алексея Довгого в кубковом матче против Динамо в Киеве, после красной карточки в УПЛ против киевлян. Гуцуляк не попал в заявку на кубковый матч против Ворсклы. Причины отсутствия хавбека неизвестны. Либо Десна не рискнула вносить футболиста в заявку, неправильно ознакомившись с регламентом, либо черниговцы нашли какую-то "лазейку" и за счет Кубка отбыли дисквалификацию Гуцуляка. Пока что вопросов больше чем ответов.

Данный поединок вызывает огромный интерес. С одной стороны, киевляне после поражения Днепру-1 (1:3) в 20-м туре вроде начали набирать форму и демонстрировать более менее приличную игру, выиграв три игры подряд. С другой стороны Десна, которая продолжает показывать футбол должного уровня, но проиграла в Кубке и теперь намеревается "оправдаться" перед своими болельщиками.

Также стоит отметить, что данный поединок состоится без зрителей в мерах предосторожности, связанных с распространением коронавируса на территории Европы.

прогноз 2:1