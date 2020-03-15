Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на матч чемпионата Украины.

В матче 23-го тура украинской Премьер-лиги Динамо примет на своем поле Десну.

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекерских контор, является киевский клуб. Так, Parimatch дает на победу Динамо коэффициент 1,51. Шансы на успех черниговского клуба оцениваются коэффициентом 6,2.

Ставки, что поединок завершится вничью, принимаются с коэффициентом 4,3.

Что касается забитых голов, то коэффициент на ставку "тотал меньше 1,5" составляет 3,65.

Матч Динамо — Десна состоится в Киеве в воскресенье, 15 марта, и начнется в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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