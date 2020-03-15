Украина

Хавбек Зари получил повреждение в матче с Шахтером.

В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги Заря принимает на своем поле Шахтер.

Несмотря на то, что команды ушли на перерыв при счете 0:0, для болельщиков и тренерского штаба луганского клуба конец первого тайма оставил неприятный осадок.

На 44-й минуте встречи атакующий полузащитник Зари Богдан Леднев получил травму ноги после столкновения с Давидом Хочолавой. Украинец сперва присел на футбольное поле, а после и вовсе запросил замену, покинув поле со слезами на глазах.

Напомним, что следить за событиями матча Заря — Шахтер вы можете в прямом эфире на Football.ua. Также на нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.

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