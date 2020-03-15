Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка чемпионата Украины.

В Украине стартовал второй этап Премьер-лиги. Центральным поединком 23-го тура станет встреча луганской Зари и донецкого Шахтера, которая пройдет на Славутич-Арене в Запорожье.

Предлагаем вам в прямом эфире следить за ходом матча между Зарей и Шахтером, который начнется сегодня, 15 марта, в 14:00. Ознакомиться с предматчевыми раскладами вы можете в анонсе от Football.ua.

Отметим, что вы также можете следить за событиями поединка Заря — Шахтер в текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.

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