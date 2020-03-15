Украина

Хавбек "горняков" вышел на замену в гостевом поединке против Зари.

Завершился поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская Заря вернула себе вторую позицию в турнирной таблице благодаря минимальной победе над Шахтером (1:0).

Стоит отметить, что полузащитник "горняков Виктор Коваленко провел в 2020 году первый матч в рамках чемпионата Украины. Хавбек вышел на замену на 66-й минуте вместо Евгения Коноплянки.

За отведенное тренерским штабом время Коваленко не успел отличиться результативными действиями, а Шахтер потерпел второе поражение в УПЛ.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.