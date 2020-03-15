Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и черниговской Десной.

"Свежая" победа луганской Зари над донецким Шахтером вновь отбросила киевское Динамо на третью строчку турнирной таблицы. В этом контексте, матч между "бело-синими" и черниговской Десной теперь можно рассматривать как встречу двух прямых конкурентов.

После кубковой игры с Александрией (1:0 в дополнительное время), Алексей Михайличенко дал право на отдых лишь нескольким своим исполнителям. В частности, автор победного мяча, Виктор Цыганков, получил своем место на правом фланге атаки, а в опорной зоне сыграет Мохаммед Кадири. Атаку Динамо возглавит Назарий Русин.

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Кадири, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Вербич — Русин.

Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Андриевский, Забарный, Караваев, Белошевский.

Десна: Паст — Конопля, Тамм, Гитченко, Имереков — Огиря — Старенький, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев — Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Картушов, Хлебас, Тотовицкий, Гуцуляк, Кузик.

Матч Динамо — Десна начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.