Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Завершился поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская Заря вернула себе вторую позицию в турнирной таблице благодаря минимальной победе над Шахтером (1:0).

Автором единственного гола в этом матче стал Богдан Михайличенко, реализовавший свой момент в заключительные минуты второго тайма. Таким образом, это поражение стало для Шахтера вторым в текущем розыгрыше УПЛ.

Смотрите видео голов и обзор матча Заря — Шахтер:

Заря — Шахтер 1:0

Гол: Михайличенко, 84

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49) — Кабаев (Перович, 88).



Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86) — Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66) — Мораес.

Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко — Мораес.

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