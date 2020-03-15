Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Заря — Шахтер, Фото: ФК Заря Луганск
15 марта 2020, 16:37
Завершился поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская Заря вернула себе вторую позицию в турнирной таблице благодаря минимальной победе над Шахтером (1:0).
Автором единственного гола в этом матче стал Богдан Михайличенко, реализовавший свой момент в заключительные минуты второго тайма. Таким образом, это поражение стало для Шахтера вторым в текущем розыгрыше УПЛ.
Смотрите видео голов и обзор матча Заря — Шахтер:
Заря — Шахтер 1:0
Гол: Михайличенко, 84
Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49) — Кабаев (Перович, 88).
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86) — Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66) — Мораес.
Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко — Мораес.
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