Грубая ошибка Александра Караваева не позволила подопечным Михайличенко удержать победный исход (1:1).
Динамо — Десна, фото ФК Десна
15 марта 2020, 18:54
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Динамо — Десна 1:1
Голы: Русин, 69 — Филиппов, 80
Динамо: Бущан — Кендзера (Караваев, 46), Попов, Шабанов, Миколенко — Кадири, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Вербич — Русин.
Предупреждения: Русин — Старенький.
Десна: Паст — Имереков, Гитченко, Тамм — Огиря — Старенький, Калитвинцев (Картушов, 87), Домбровский, Арвеладзе (Гуцуляк, 66), Конопля — Филиппов.