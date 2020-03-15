Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги Динамо принимало на своем стадионе Десну. Подопечные Алексея Михайличенко должны были побеждать в этом матче, чтобы вновь сместить Зарю со второй строчки в турнирной таблице, но результат встречи определила курьезная ошибка Александра Караваева.

После гола Назария Русина все, казалось бы, шло к минимальной победе киевлян, но Караваев ошибся на 80-й минуте в передаче и вывел Филиппова один на один с голкипером. Форвард Десны успешно воспользовался предоставленной возможностью и принес своей команде ничью (1:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо — Десна:

Динамо — Десна 1:1

Голы: Русин, 69 — Филиппов, 80

Динамо: Бущан — Кендзера (Караваев, 46), Попов, Шабанов, Миколенко — Кадири, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Вербич — Русин.



Десна: Паст — Имереков, Гитченко, Тамм — Огиря — Старенький, Калитвинцев (Картушов, 87), Домбровский, Арвеладзе (Гуцуляк, 66), Конопля — Филиппов.

Предупреждения: Русин — Старенький.