Украина

Игрок киевского клуба допустил курьезную ошибку при передаче.

Завершился поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Динамо сыграло вничью с Десной (1:1) и опустилось в турнирной таблице на третью строчку.

Стоит отметить, что черниговский клуб смог добыть ничейный результат в большей степени благодаря курьезной ошибке соперника.

Защитник Динамо Александр Караваев отдал крайне неточную передачу назад на 80-й минуте встречи, чем успешно воспользовался форвард Десны Александр Филиппов и сравнял счет.

Таким образом, эта ошибка позволила луганской Заре обойти Динамо в турнирной таблице за счет личных встреч. Десна, в свою очередь, продолжает располагаться на четвертой позиции в УПЛ.

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