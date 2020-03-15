Защитник Динамо Томаш Кендзера — о матче против Десны.
Томаш Кендзера, ФК Динамо
15 марта 2020, 21:28
Динамо не сумело обыграть Десну в поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги.
"Что не получилось? Не получилось выиграть".
О своей замене:
"Я получил травму, не мог продолжить игру".
О том, что Динамо не может обыграть Десну:
"Не знаю, к сожалению, индивидуальная ошибка привела к потере двух очков".
О том, что делать дальше с чемпионатом:
"Нужно смотреть. Испания, Италия, Англия, Германия остановили свои чемпионаты и считаю, что подобное решение будет хорошим для всей Украины".
Кендзера обратился к болельщикам:
"Извините, мы старались сегодня, но не выиграли. Надо смотреть, что дальше будет, потому что такая ситуация сейчас в Европе", — приводит слова Кендзеры официальный сайт Динамо.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Десна.
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