Украина

Защитник Динамо Томаш Кендзера — о матче против Десны.

Динамо не сумело обыграть Десну в поединке 23-го тура украинской Премьер-лиги.

"Что не получилось? Не получилось выиграть".

О своей замене:

"Я получил травму, не мог продолжить игру".

О том, что Динамо не может обыграть Десну:

"Не знаю, к сожалению, индивидуальная ошибка привела к потере двух очков".

О том, что делать дальше с чемпионатом:

"Нужно смотреть. Испания, Италия, Англия, Германия остановили свои чемпионаты и считаю, что подобное решение будет хорошим для всей Украины".

Кендзера обратился к болельщикам:

"Извините, мы старались сегодня, но не выиграли. Надо смотреть, что дальше будет, потому что такая ситуация сейчас в Европе", — приводит слова Кендзеры официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Десна.

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