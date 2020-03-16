Украина

Вашему вниманию символическая сборная 23-го тура украинской Премьер-лиги по версии Football.ua.

Football.ua представляет свою версию команды уикенда в украинской Премьер-лиге.

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Вратарь: Анатолий Трубин (Шахтер)

Молодому киперу выпала настоящая проверка на прочность. В ситуации со значительной ротацией состава, Луиш Каштру доверил место в воротах Анатолию Трубину на центральный матч в туре. Несмотря на поражение "горняков" (0:1), Трубин отыграл прекрасный поединок, совершив пару эффектных сейвов. Данный поединок вратарь может внести к себе в актив. Пропущенный гол сложно назвать вратарским. Сила удара Михайличенко была молниеносной.

Правый защитник: Марвин Мартинс (Карпаты)

Карпаты провели очередной посредственный поединок в УПЛ. Одним из ярких пятен "львов" был люксембургский фулбек. Мартинс выполнил колоссальный объем работы у себя на фланге и сумел помочь команды расписаться в воротах Сарнавского, записав в свой актив голевую передачу.

Центральный защитник: Евгений Чеберко (Заря)

Заря встречалась с лидером чемпионата и сумела не просто обыграть команду Каштру, но и оставить свои ворота на замке. Огромная заслуга лежит на плечах оборонительной линии "мужиков". Опорным полузащитникам Зари не всегда удавалось сдерживать прорывы быстрых игроков Шахтера, но на предпоследнем фронте надежно действовали центрбеки, в том числе и Евгений Чеберко. Как итоги, Заря переиграла Шахтер по количеству ударов по воротам. Не рядовое событие для УПЛ.

Центральный защитник: Йоонас Тамм (Десна)

Поединок против Динамо для Десны выдался достаточно изнурительным в физическом плане. "Северяне" сделали ставку на надежную игру в обороне и не прогадали. Свой шанс забить они использовали. Но вряд ли бы что-то у Десны получилось, если бы в центре защиты не было таких сильных центрбеков. Эстонец Тамм сумел стать главным игроком в штрафной площади своей команды, выиграв большую часть единоборств и за счет правильного расположения не дал много шансов атакующим игрокам Динамо.

Левый защитник: Богдан Михайличенко (Заря)

Михайличенко стал не просто лучшим игроком матча Заря — Шахтер, но и лучшим игроком всего тура. Богдан "стучится" в сборную Украины и единственным объяснением, почему он еще не в команде Шевченко, является высокая конкуренция на его позицию. Михайлчиенко традиционно для себя отпахал дот кромки до кромки по всему левому флангу. Помогал в защите и созидал в атаке. В нужный момент Богдан оказался на подборе и с фантастической силой удара вырвал победу для своей команды.

Центральные полузащитники: Василий Грицук и Кирилл Коавлец (оба — Александрия)

Эти двое сделали погоду для команды Владимира Шарана. Ковалец долгое время отсутствовал, восстанавливаясь после травм. В поединке против Колоса, Кирилл вышел на второй тайм, заменив Запорожана при счете 1:1. Во второй половине игры Александрия значительно прибавила в движении и стала более креативной при развитии собственных атак. Благодарить за этом можно пару Ковалец-Грицук. В итоге, Грицук забил с пенальти, а затем асисстировал на Ковальца, а их команда победила 4:2.

Правый вингер: Богдан Леднев (Заря)

Богдан Леднев смог отыграть лишь первый тайм против Шахтера. Всему травма, которую ему нанес Давид Хочолава. Вполне возможно, что если бы не досрочный уход Леднева с поля, Шахтер мог бы потерпеть горечь пропущенного гола намного раньше, чем забил Михайличенко. Леднев активно провел первый тайм, изрядно вымотав защитников Шахтера, которые не всегда успевали за ним. Через фланг Богдана исходило достаточно угроз, однако нападающие не всегда могли воспользоваться этим.

Левый вингер: Ренан Абнер (Львов)

ФК Львов, как и их соперник, не сумели показать качественный футбол. В данном поединке из позитивного можно отметить лишь неплохую игру отдельно взятых исполнителей. Один из таковых Ренан Абнер. Бразилец отметился ассистом на Яковелли, а также постоянно обострял ситуацию около штрафной площади Олега Кудрика.

Нападающий: Назарий Русин (Динамо)

Русин провел второй кряду матч, который он может занести к себе в актив. И если в кубковом поединке против Александрии у него отобрали чистый гол из-за якобы офсайда, то в матче против Десны гол Назария все же засчитали. Видно желание Русина в последних матчах. Когда форвард находится на поле, у Динамо значительно больше появляется остроты на острие. Другой вопрос, что в матче против черниговского коллектива игроки Динамо средней линии не могли доставить Русину мяч, так как соперник играл очень глубоко и плотно персонально.

Нападающий: Александр Филиппов (Десна)

Десна не сыграла против Динамо в фирменный свой футбол. В матче против более сильного соперника команда Рябоконя предпочла играть от обороны. И даже когда "северяне" пропустили и проигрывали по ходу матча, при этом не имея много шансов у ворот Бущана, лучший форвард команды Александр Филиппов нашел возможность для взятия ворот. Филиппов пребывает в прекрасной форме и умеет забивать голы на разный вкус. В данном поединке Александр умело прочитал ситуацию и беспощадно наказал Динамо за грубую ошибку Караваева. Один момент — один гол. Драгоценные очки с НСК Олимпийского в кармане.

Тренер: Виктор Скрипник (Заря)

Скрипник — второй тренер в нынешней УПЛ, кто сумел переиграть донецкий Шахтер. И если победа Ворсклы была скорее похожа на стечение обстоятельств, то победа Зари в 23-м туре — вполне закономерный результат. Несмотря на существенную ротацию состава, Шахтер оставался фаворитом поединка и по подбору игроков значительно являлся сильнее луганчан. Несмотря на это, Заря сумела переиграть Шахтера по всем основным статистическим показателям. Победа была вырвана фактически в концовке матча, что стало логическим итогом встречи. Как итог, Заря вновь вышла на вторую строчку.

Вадим Адаменко, Football.ua