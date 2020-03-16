Украина

Football.ua подводит итоги 23-го тура украинской Премьер-лиги.

На украинских стадионах состоялись поединки 23-го тура Премьер-лиги. Таким образом стартовал второй этап чемпионата. Из-за пандемии коронавируса все поединки состоялись без зрителей. Вполне вероятно, что уже завтра будет вынесен официальный вердикт о том, что отчетный тур станет крайним в украинском футболе на неопределенный срок.

Тем не менее, поговорим о самой игре. Во Львове состоялось еще одно дерби, которое опять по качеству игры не смогло ввести в экстаз украинских болельщиков. Александрия мастерски разобралась с Колосом, а Днепр-1 не позволил Мариуполю взять реванш. Олимпик и Ворскла расписали хоть и результативную ничью, но провели довольно скучный матч. Заря сумела вернуться на вторую строчку турнирной таблицы после победы над Шахтером и ничьей в матче Динамо — Десна.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 23 ТУР

Дважды в одну реку войдешь

обзор матча Львов — Карпаты

На стадионе Украина во втором кряду туре УПЛ состоялось львовское дерби. ФК Львов и Карпаты очным поединком закрывали первый этап чемпионата, а также открыли второй. Как бы печально это не звучало, но пустые трибуны особо не поменяли атмосферу матча, которая была неделей ранее. Команды отыграли ровно такой же поединок по качеству, однако на этот раз уже сумели по разу отличиться в воротах соперника.

ФК Львов — Карпаты 1:1

Голы: Яковелли, 50 — Братков, 27 (в свои ворота)

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу (Богунов, 62) — Приймак, Сабино — Татарков, Алваро, Ренан (Ныч, 63) — Яковелли (Велвес, 82)

Карпаты: Кудрик — Мартинс (Притула, 74), Гиоргадзе, Халл, Лях — Назарина, Сыч (Деда, 71), — Танчик, Клец, Г. Пасич — Бойчук

Предупреждения: Яковелли, Сабино, Приймак - Бойчук, Халл, Клец, Г. Пасич.

Удаление: Г. Пасич, 87 (повторное предупреждение).

На 86-й минуте Назарина не реализовал пенальти (вратарь);

На 88-й минуте Татарков не реализовал пенальти (вратарь).

Подопечные Егише Меликяна могли сделать это уже на четвертой минуте, но Ренан не использовал свой шанс, промахнувшись из выгодной позиции. После стартовой активности соперника номинальные гости перехватили инициативу и отправились на ворота Сарнавского. Команде Романа Санжара сперва не удавалось угрожать чужим владениям, но затем она едва не повела в счете благодаря индивидуальным действиям Бойчука. Александру сместился в центр и пробил в ближний угол, а на помощь Сарнавскому пришла штанга, принявшая мяч на себя. Затем ПФК Львов на некоторое время перехватил инициативу и пошел в наступление на владения Кудрика, но продлилось это совсем недолго, и не дошло даже до одного удара по воротам. Карпаты продолжали атаковать и таки добились своего. На 27-й минуте Мартинс прострелил во вратарскую на Бойчука, после чего Братков оказался первым на мяче, срезав его в свои ворота – 0:1.

После забитого гола подопечные Санжара не остановились на достигнутом и продолжили контролировать мяч. Они нанесли еще несколько ударов по воротам, но ни один из них не нес реальной угрозы для Сарнавского. Номинальные хозяева ответили на это лишь выстрелом Яковелли, но ему не хватило точности. До окончания первой половины встречи Карпаты продолжали гнуть свою линию, но больше не создавали опасных моментов, довольствуясь лишь контролем мяча. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе номинальных гостей.

После возобновления поединка подопечные Меликяна завладели игровым преимущество, намереваясь забить быстрый гол. У Алваро была возможность отличиться прямым ударом со штрафного, но Кудрик с ним легко справился. Но через несколько минут Олег все же был вынужден доставать мяч из сетки собственных ворот. Ренан подал на ближнюю штангу на Яковелли, а тот пробил над Кудриком — 1:1. Через несколько минут Карпаты могли снова выйти вперед после удара Бойчука головой, но ему немного не хватило точности.

Еще через несколько минут Львов ответил своим опасным ударом по воротам — Алваро пробил из-за пределов штрафной, после чего мяч пролетел чуть выше перекладины. Немного позднее забить могли уже номинальные гости — Пасич нанес обводящий удар в дальний угол, а мяч пролетел рядом со штангой. После этого темп игры упал, команды по очереди перехватывали инициативу, но не угрожали воротам друг друга. Через некоторое время номинальные хозяева активнее пошли вперед, нанесли несколько ударов по воротам, но опасными они были.

Ближе к окончанию матча игра стала проходить преимущественно без центра поля. Команды по очереди приближались к воротам друг друга, но до прицельного завершающего удара по воротам дело не доходило. Под занавес встречи обе команды все же могли вырвать победу. Назарина был обязан реализовать пенальти, который заработал Притула, но Егору не удалось переиграть мастера отражения одиннадцатиметровых Сарнавского. А уже через две минуты его коллега также отбил пенальти — свой шанс забить упустил Татарков. Последние минуты поединка Карпаты играли вдесятером из-за удаления Пасича, но Львову не удалось реализовать численное большинство. Как итог, команды не смогли определить победителя в богатом на события поединке, в третий раз кряду сыграв вничью.

Александрия на классе одолела дебютанта верхней шестерки Колос

обзор матча Александрия — Колос

На стадионе Ника состоялся самый результативный поединок 23-го тура. Подопечные Шарана после непростой последней недели (два матча с Динамо) прервали двухматчевую серию поражений. С существенными изменениями в составе Александрия сумела переломить ход поединка и добыть важные три очка. Колос по большей мере в данном поединке, как и во всех оставшихся на втором этапе, будет бороться лишь за собственный престиж, о чем откровенно заявлял и наставник команды. Получилось неплохо.

Александрия - Колос 4:2

Голы: Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (с пенальти), Ковалец, 64, Задерака, 89 — Сорокин, 35, Лысенко, 80

Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух — Гречишкин, Запорожан (Ковалец, 46), Грицук — Лучкевич, Безбородько (Ситало, 83), Мишенко (Задерака, 46)

Колос: Яшков — Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец — Богданов, Ориховский — Сорокин (Кожушко, 55), Морозко (Ильин, 58), Вильхамссон — Бондаренко (Лысенко, 65)

Предупреждения: Безбородько, Бабогло — Ориховский, Вильхамссон, Сорокин, Максименко, Ефремов.

Первые минуты встречи прошли под диктовку хозяев, но затем Колос перехватил инициативу и редко отдавал ее сопернику. Ковалевцы могли открыть счет благодаря прямому удару Богданова со штрафного, но Билык справился с выстрелом Андрея. Через несколько минут отличиться мог Бондаренко, однако Александр не попал по воротам из пределов вратарской площади. Немного позднее у Богданова был еще один шанс забить со штрафного, но в этот раз ему не удалось перебросить мяч через стенку. Со временем Александрия успокоила игру, перебравшись на чужую половину поля. Грицук опасно пробил по воротам из пределов штрафной, но Яшков был надежен. Подопечные Владимира Шарана еще некоторое время контролировали мяч, после чего снова отдали его сопернику. Гости проводили атаку за атакой, они завершались ударами по воротам, которые преимущественно приходились мимо створа.

На 35-й минуте Колос таки добился своего, заслуженно поведя в счете. Сорокин получил пас от Бондаренко, обыграл Бабогло и пробил мимо Билыка – 0:1. После забитого гола гости не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. Удары по воротам никуда не пропали, но им снова не хватало качества. Под занавес первого тайма хозяева пошли вперед большими силами и могли забить усилиями Мишенко, который хитро пробил пяткой, но Парамонов пришел на помощь Яшкову и вынес мяч подальше. Но команде Шарана таки удалось восстановить паритет перед самим свистком на перерыв. Грицук откликнулся на пас Пашаева и остроумно пропустил мяч на Гречишкина, а Дмитрий вколотил его под перекладину – 1:1. Колос был намного лучше соперника в первой половине встречи, однако не смог уйти на перерыв ведя в счете.

Во второй половине встречи игра проходила уже под диктовку хозяев. Сразу же после перерыва Шаран выпустил на поле Задераку и Ковальца, которые явно усилили игру своей команды. Александрия активно пошла вперед, нанеся несколько ударов по воротам, но они сгодились разве что для статистики. Но затем подопечным Шарана все же удалось забить быстрый гол. Максименко привез пенальти на свои ворота, а Грицук хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар — 2:1. Уже через две минуты хозяева могли увеличить преимущество в счете после удара Безбородько, но Яшков спас свою команду, продемонстрировав классную реакцию.

Ковалевцы никак не могли войти в игру во втором тайме, поэтому хозяева продолжили контролировать ход игры, намереваясь развить собственный успех. И это у них получилось. На 64-й минуте Грицук вывел Ковальца на ударную позицию, а Кирилл легко разобрался с Яшковым — 3:1. На этом александрийцы не остановились, продолжив проводить много времени в атаке. Гости откровенно провалили второй тайм, позволяя сопернику весьма комфортно себя чувствовать практическим на каждом участке поля. Со временем хозяева отдали инициативу сопернику, который предпринимал отчаянные попытки вернуть интригу.

На 80-й минуте Лысенко подарил своей команде надежду на спасение, выиграв позиционную борьбу после подачи углового и отправив мяч в сетку — 3:2. Уже через две минуты Владимир мог оформить дубль, но вместо удара по воротам нападающий атаковал ногу оппонента. Ближе к окончанию поединка подопечные Шарана забрали мяч себе, при этом абсолютно не торопясь идти в атаку. Но им все равно удалось забить под занавес встречи. Черноморец в простой ситуации позволил Задераке себя обокрасть, а затем Максима пробил мимо Яшкова, установив окончательный счет — 4:2. Таким образом, Александрия взяла реванш у Колоса после поражения в февральском матче.

Реванш не удался

обзор матча Днепр-1 — Мариуполь

Команда Александра Бабича вновь отправилась в Днепр, с надежной отомстить команде Михайленко за болезненное поражение недельной давности, которое лишило их места в первой шестерке. По сравнению с предыдущим поединком, в этом матче не было ни единой красной карточки и это при том, что матч обслуживала Екатерина Монзуль. Тем не менее, там где VAR и Монзуль, там и резонансные судейские решения.

Днепр-1 — Мариуполь 2:0

Голы: Хобленко, 64 (пен.), Супряга, 89

Днепр-1: Клищук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Батагов — Назаренко (Коркишко, 66), Ди Франко, Вакулко, Булеца (Чичиков, 68) — Хобленко (Супряга, 75).



Мариуполь: Гальчук — Муравский, Быков, Дава — Кирюханцев (Кащук, 76), Чех (Тищенко, 68), Федорчук, Горбунов, Топалов — Чурко (Кулаков, 71), Фомин.

Предупреждения: Хобленко — Дава, Кулаков, Быков.

С первых минут гости попытались устроить что-то похожее на стартовый штурм чужих ворот, однако так и не сумели создать должного обострения. При этом, энтузиазм команды Бабича достаточно быстро сходил на нет, что стало причиной перехода Днепра-1 к более конструктивным атакам. Заходить в чужую штрафную с мячом у команды Михайленко не было особого стремления. Достаточно было нескольких дальних ударов от Булецы и Назаренко для обозначения превосходства.

Как раз штрафной от Сергея в середине первого тайма встречи и оказался единственным действительно стоящим моментом в первом тайме для обеих команд. Мяч прокатился по линии ворот после неудачного сейва со стороны Гальчука прямого удара в правый нижний угол со стандарта, однако так и не пересек заветную границу. В дальнейшем, Мариуполь сдерживал атаки соперников за счет мелкого фола в центре поля, да и игроки днепрян свели свою игру к аналогичной методике.

В начале второй половины поединка команда гостей вновь попыталась с наскока взять чужие ворота, однако вновь потерпела неудачу в своих намерениях. Как покажет время, с летальными последствиями утратил контроль над ситуацией коллектив Бабича.

В середине второго тайма Екатерина Монзуль приняла решение остановить атаку Днепра-1 для не до конца понятного по началу действия. Арбитр отправилась смотреть повтор эпизода с участием Руслана Фомина в штрафной Мариуполя. И только лишь с помощью камер удалось заметить, что мяч попал в руку нападающему, когда он неудачно попытался вынести мяч в сторону от ворот. Пенальти! Наказание точным ударом в левый угол исполнил Хобленко.

В добавок к этому эпизоду, Михайленко бросил в бой Супрягу и Чичикова дабы подловить уставшего оппонента на контратаке. Именно эта пара игроков и добила Мариуполь. Чичиков выдал пас на ход партнеру в центр штрафной, а Супряга точным ударом в левый нижний угол довел персональный показатель голов после зимней паузы до шести! Для гостей получить пятый мяч в свои ворота в двух подряд матчах в Днепре оказалось равносильно приговору.

Заря в очередной раз подтвердила свои амбиции, вполне заслуженно обыграв Шахтер в центральном матче тура

обзор матча Заря — Шахтер

После тяжелого поединка Лиги Европы против Вольфсбурга Луиш Каштру не побоялся прибегнуть к ротации. Это и сыграло одну из ключевых ролей в поражении "горняков" в Запорожье. Тем не менее это не преуменьшает заслугу команды Скрипника, которая переиграла гостей и заслуженно добыла три очка, вновь выйдя на второе место в таблице.

Заря — Шахтер 1:0

Гол: Михайличенко, 84

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49) — Кабаев (Перович, 88).



Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86) — Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66) — Мораес.

Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко — Мораес.

Спокойное начало встречи при пустых трибунах характеризовалось контролем мяча от "горняков", достаточным уровнем борьбы в центре поля и отсутствием действий в завершающей стадии от обеих сторон. Далеко не самая приятная тенденция была прервана ударом Владлена Юрченко с близкого расстояния на исходе первой четверти игрового часа, с которым удалось справиться юному Анатолию Трубину, который заменил в "рамке" Андрея Пятова.

На другой половине поля Шахтер долго ждал своего шанса в атаке и, если бы не ошибки Заури Махарадзе при игре на выходе из ворот, то ушел бы после первого тайма без голевых моментов. Каштру в свойственной ему манере оставался спокойным на скамейке, однако проблемы дончан при выходе из обороны в атаку были заметны невооруженным взглядом.

Относительно спокойный ход первой половины в самом ее конце был прерван неприятным для Зари эпизодом. После проведенной с Хочолавой борьбы за верховой мяч, самостоятельно не смог подняться с газона Богдан Леднев. К партнеру по команде уже в начале второго тайма присоединился и Дмитрий Хомченовский, так что Скрипник потратил две из трех своих замен только на то, чтобы убрать с поля травмированных футболистов.

Но даже в этой череде неудач Заре все равно удалось начать перехватывать инициативу! Обойдясь без пропущенного мяча во время размена голевыми моментами в начале второго тайма, луганчане повторно перенесли акцент своей игры на прессинг на чужой половине поля, в результате чего линия обороны Шахтера быстро показала свои уязвимые места. Левый фланг, где в этой встрече выступал Матвиенко, начал пропускать рывки Кабаева в штрафную, в результате чего большой объем работы лег на плечи Анатолия Трубина.

Юный голкипер справлялся с вызовами с честью вплоть до сокрушительного удара от Богдана Михайличенко, который подловил на входе в центр штрафной неудачную попытку Коваленко выбить мяч головой из своих владений после подачи углового с правого фланга. Блестящий удар под перекладину оказался первым пропущенным Трубиным голом в УПЛ, а также подвел черту под уверенной игрой подопечных Скрипника в заключительной фазе центрального противостояния игрового уик-энда.

Что это такое и как с этим бороться?

обзор матча Динамо — Десна

Киевское Динамо вновь неприятно удивляет. "Бело-синие" не сумели удержать победный результат в матче против команды Рябоконя после ошибки Александра Караваева, подарив один пункт гостям и опустившись на третье место в таблице. Десна сыграла очень грамотно. "Северяне" не играли в тот футбол, который мы привыкли видеть на протяжении всего чемпионата. Команда не особо шла в атаку, сделав ставку на надежную оборону, но даже такая стратегия помогла черниговскому коллективу добыть позитивный результат в столице Украины.

Динамо — Десна 1:1

Голы: Русин, 69 — Филиппов, 80

Динамо: Бущан — Кендзера (Караваев, 46), Попов, Шабанов, Миколенко — Кадири, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Вербич — Русин.



Десна: Паст — Имереков, Гитченко, Тамм — Огиря — Старенький, Калитвинцев (Картушов, 87), Домбровский, Арвеладзе (Гуцуляк, 66), Конопля — Филиппов.

Предупреждения: Русин — Старенький.

Команда Рябоконя дозировано распределяла силы на весь ход поединка, поэтому в начале встречи могла показаться недостаточно активной. Пасту пришлось несколько раз сыграть на пределах возможностей дабы укрепить игру своей команды в обороне. Попытка в середине первого тайма игроков черниговчан отвести угрозу от своих ворот ознаменовалась всплеском активности Александра Филиппова у чужих владений. Форварду совершенно не удавалось до этого исполнить роль разыгрывающего, но после возвращения на родную позицию он сразу принялся подыскивать подходящий голевой момент. Бущану везло дважды еще в первом тайме, когда Филиппову не хватало уверенности в завершающей фазе атак.

Конец первой и начало второй половин было за подопечными Михайличенко. Звон перекладины после удара Шепелева с близкой дистанции проводил команды на пятнадцатиминутную паузу, а встречал с нее вихрь из атак киевлян. Гол Динамо забило после ошибки Имерекова при попытке головой вынести мяч из штрафной во время подачи с правого фланга. Отскок пришелся точно на Шепелева, который моментально исполнил прострел вдоль вратарской, а Русин завершил стихийно возникшую возможность ударом с близкого расстояния.

Но что-то невразумительное случилось с Динамо после забитого мяча. Михайличенко не сразу понял, что его подопечные начали упускать контроль над ситуацией. Не помог разобраться главному тренеру и гол в ворота хозяев, который был отменен не до конца понятным решением VAR. Старенький затолкал мяч в сетку с близкого расстояния после скидки от Филиппова с левого фланга, но арбитр решил взглянуть на корень эпизода. Под вопросом оказался фол со стороны Попова или же накладка от Тамма. Судя по решению – гол был отменен – Бойко выбрал последний из вышеперечисленных.

И уже в следующем эпизоде Шепелев загнал Караваева на правый фланг неудачной передачей в спину, а Александр не глядя переадресовал эту передачу назад на голкипера. В эту цепочку успешно вклинился Филиппов, поиграл в салки с Бущаном, после чего пробил по пустым воротам. Динамо было деморализовано, Михайличенко не совершал попыток перевернуть игру, Заря осталась довольна.

Опять "пожарник" Климовский стартует с неплохо результата у руля Олимпика

обзор матча Олимпик — Ворскла

Программу 23-го тура закрывал поединок на стадионе Динамо имени Лобановского. Вполне возможно, что этот матч может стать крайним в украинском футболе на несколько недель, а то и на несколько месяцев. Не самая качественная игра, да еще при пустых трибунах. Команды забили по одному голу и должны быть довольны заработанными очками, исходя из того, как слабо показали себя оба коллектива.

Олимпик — Ворскла 1:1

Голы: Баланюк, 21 — Кулач, 42

Олимпик: Кичак — Ксенз, Гришко (Романовский, 75), Литвин, Лебеденко — Цымбалюк, Завийский — Кравченко (Балашов, 63), Политыло, Тейшейра (Чогадзе. 84) — Баланюк

Ворскла: Резник — Пердута, Баенко, Ндиайе, Якубу — Пуцлин (Ребенок, 79) — Шехич (Кулач, 34), Кане, Скляр, Луизао (Васин, 69) — Степанюк

Предупреждения: Кичак — Якубу, Скляр

На 22-й минуте Шехич не реализовал пенальти (вратарь).

С первых минут гости вышли без Владислава Кулача, который принес своей команде победу в той встрече, что сказывалось на атакующем потенциале Ворсклы. Но Максимов еще в первом тайме понял, что ошибся при выборе стартового состава, выпустив Кулача на поле в первой 45-минутке. Гости активно начали отчетный поединок, сразу же забрав мяч под свой контроль, но они не угрожали воротам соперника.

Хозяева на некоторое время перехватили инициативу, ничего не создали впереди, после чего вернули мяч сопернику. Полтавчане провели несколько хороших атак, но до завершающих ударов по воротам они не доходили. А на 21-й минуте гости довольно неожиданно пропустили. Резник справился с ударом Тейшейры с близкого расстояния, а Баланюк оказался первым на добивании – 1:0. Ворскла имела отличную возможность сравнять счет уже через минуту благодаря заработанному пенальти, но Шехичу не удалось реализовать одиннадцатиметровый удар.

Подопечные Максимова продолжали много владеть мячом на чуждой половине поля, однако это не помогало им создавать опасные моменты. Защитники Олимпика действовали надежно, поэтому Кичак пребывал без серьезной работы. Со временем дончане снова перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля, но там они не были успешны. В концовке первой половины встречи Ворскла снова пошла вперед и таки забила. Вышедший на замену Кулач воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и отправил его под перекладину классным ударом – 1:1. На большее гостям не хватил времени, посему команды отправились на табло при ничейном счете.

После возобновления игры полтавчане снова завладели игровым и территориальным преимуществом, рассчитывая забить быстрый гол. К этому был очень близок Кане, который пробил с разворота из пределов штрафной, после чего штанга пришла на помощь Кичаку, приняв мяч на себя. Подопечные Максимова еще какое-то время, контролировали мяч, а затем отдали его во владение сопернику. Хозяева предпринимали попытки провести хотя бы одну содержательную атаку, но это у них не получалось.

В середине второго тайма у Ворсклы была отличная возможность забить, но гости ее не использовали. Степанюк вывел Луизао на ударную позицию, а бразилец все испортил, пробив крайне неудачно. Дончане ответили на это заработанным опасным штрафным, однако Тейшейре не удалось нанести прицельный прямой удар. В игре на некоторое время случилось затишье, которое затем трансформировалось в новую волну атак Ворсклы. В одном из эпизодов Пердута мог отличиться, но и он не забил, промахнувшись из выгодной позиции.

Позднее воротам Кичака угрожал Васин, пробивший слету после заброса Кулача — голкипер Олимпика снова был надежен. Гости продолжали атаковать в надежде вырвать победу, но ближе к этому был подопечные Климовского. В компенсированное время Балашов мог принести своей команде три набранных очка, но Виталию не удалось протолкнуть мяч мимо Резника после паса Чогадзе. Как итог, команды так и не выявили победителя, довольствуясь результативной ничьей.

Традиционную рубрику о посещаемости, к сожалению, мы должны пропустить в итогах данного тура, так как на всех поединках в целях предосторожности зрители отсутствовали. Причина всем известна. Де-юре на каждом из матчей количество болельщиков приравнивалось к нулю. Тем не менее хочется отметить приятный факт — футбол в Украине все еще жив. В двух поединках 23-го тура Александрия и луганская Заря не остались без поддержки родных фанатов. Самые преданные болельщики собрались около стадиона и как могли, так и посылали месседжи своим коллективам, что было слышно даже в телекартинке. #Respect.

Статистика по игрокам

Александр Филиппов опять забил и теперь отстает от Жуниора Мораеса в гонке бомбардиров всего на четыре гола. Форвард Динамо Назарий Русин также улучшил свою статистику, отличившись в воротах Десны и обогнал Марлоса в таблице по системе гол+пас.

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ Жуниор Мораес Шахтер 17 (1) 20 Александр Филиппов Десна 13 (2) 21 Богдан Леднев Заря 11 (1) 21 Марлос Шахтер 9 (1) 17 Владислав Супряга Днепр-1 9 (2) 18 Тайсон Шахтер 9 (3) 17 Артем Беседин Динамо Киев 8 (1) 13 Беньямин Вербич Динамо Киев 8 (2) 18 Виктор Цыганков Динамо Киев 8 (3) 21

Асисстенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ Тайсон Шахтер 8 17 Жуниор Мораес Шахтер 8 20 Егор Картушов Десна 7 22 Назарий Русин Динамо Киев / Заря 6 17 Владимир Шепелев Динамо Киев 6 18 Виталий Миколенко Динамо Киев 6 19 Владислав Кочергин Заря 6 22 Исмаили Шахтер 5 19 Виктор Цыганков Динамо Киев 5 21

Гол+пас

ИГРОК КЛУБ гол+пас ИГРЫ Жуниор Мораес Шахтер 17+8=25 20 Тайсон Шахтер 9+8=17 17 Александр Филиппов Десна 13+2=15 21 Богдан Леднев Заря 11+3=14 21 Виктор Цыганков Динамо Киев 8+5=13 21 Назарий Русин Динамо Киев / Заря 6+6=12 17 Марлос Шахтер 9+2=11 17 Владислав Кочергин Заря 4+6=10 22

Турнирная таблица

Перед потенциальным досрочным "отпуском" луганская Заря вновь вышла на вторую строчку турнирной таблицы. Команда Скрипника имеет одинаковое количество очков с киевским Динамо, однако из-за лучшей статистики в очных поединках именно луганчане занимают позицию выше. Десна сыграла вничью в Киеве и сохранила приемлемый гандикап отставания от Зари и Динамо. Александрия, благодаря победе над Колосом, также находится в непосредственной близости от лидирующей группы.

Во второй шестерке Днепр-1 стал единоличным лидером после двух подряд побед над Мариуполем, с которым они, скорее всего и будут бороться за так называемый "Кубок престижа". Карпаты вновь не выиграли и продолжают замыкать турнирную таблицу.

№ И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О Потенциальная путевка ГРУППА I 1 Шахтер 23 19 2 2 59 15 44 59 Групповой этап Лиги чемпионов 2 Заря 23 14 4 5 40 18 22 46 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 3 Динамо Киев 23 14 4 5 45 18 27 46 Групповой этап Лиги Европы 4 Десна 23 13 4 6 37 16 21 43 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 5 Александрия 23 12 4 7 34 25 9 40 Плей-офф за еврокубки 6 Колос 23 8 2 13 27 43 -16 26 Плей-офф за еврокубки ГРУППА II 1 Днепр-1 23 8 4 11 28 34 -6 28 Плей-офф за еврокубки 2 Мариуполь 23 6 7 10 21 37 -16 25 Плей-офф за еврокубки 3 ПФК Львов 23 5 6 12 17 36 -19 21 4 Ворскла 23 6 3 14 16 39 -23 21 Плей-офф за выживание 5 Олимпик 23 5 4 14 18 38 -20 19 Плей-офф за выживание 6 Карпаты 23 2 8 13 18 41 -23 14 Вылет в Первую лигу

Следующий тур

Пока неизвестно состоится ли следующий тур, в целом как и продолжение всего чемпионата. Во вторник, 17 марта, после консультаций с УЕФА, дирекция УПЛ вынесет решение относительно того, состоится ли 24-й тур чемпионата. Скорее всего, УПЛ на данном отрезке приостановится из-за вспышки коронавируса в Европе.

Какой может быть сценарий продолжения сезона — пока неизвестно. Одно можно сказать точно, жаркого "Классического" противостояния между Шахтером и Динамо — мы не увидим в отчетном туре. В лучшем случае матч состоится без болельщиков, в худшем случае на этих выходных он не состоится вообще. Однако, календарь следующего игрового дня по графику выглядит следующим образом.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 24 ТУР

Вадим Адаменко, Football.ua