Украина

Главный тренер Ворсклы объяснил замену футболисту Эдину Шехичу.

В 23-м туре Премьер-лиги Ворскла не смогла обыграть Олимпик – 1:1.

"Не забил пенальти, и нужно было что-то делать. Эдин в психологичесом плане подломился, нужно было поменять", — заявил главный тренер Ворсклы Юрий Максимов о замене Шехича.

Эдин Шехич не реализовал пенальти в этой игре и был заменен на 34-й минуте встречи.

Ворскла после 23 сыгранных матчей занимает третье с конца место в турнирной таблице, Следующий матч у команды был запланирован с ПФК Львов.

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