Украина

Испанец рассказал о своем пребывании в киевской команде.

Нападающий Динамо Фран Соль заявил, что имел возможность покинуть киевлян в январе, но все еще намерен побороться за место в старте.

"Для клуба, и в частности для меня — это тяжелый сезон. После того, как команду возглавил Михайличенко, я практически перестал играть. Я немного разочарован из-за этого. Но уже в первом матче, где я вышел в старте, я забил и доказал, что могу. Нужно продолжать работать на тренировках и ждать шанса".

"Я мог покинуть Динамо зимой, но отклонил все предложения, ничего серьезного не было. Я и не очень хотел сейчас менять клуб. Если уходить, то только в клуб посильнее. Я до сих пор не потерял надежду", — сказал Соль Marca.

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