Украина

Испанский форвард высказал свое мнение на тяжелую ситуацию.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль поделился своими мыслями о пандемии коронавируса, заявил, что не уверен в правдивости данных о реальном числе заболевших.

"Люди в Украине действительно продолжали вести нормальную жизнь, но состояние тревоги будет присутствовать следующие 15 дней. Карантин ввели, последовав другим странам, а не из-за паники, как в Мадриде".

"Я не боюсь, и никогда не боялся. Я думаю, что есть в этой ситуации есть чьи-то интересы, о которых мы не догадываемся. Если данные, которые предоставляются, реальны, нам не следует так бояться. Другое дело, что я думаю, что нам не говорят правду, потому что принимаемых мер слишком много".

"Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни убивают две тысячи или шесть тысяч человек за сутки, то почему сейчас принимаются такие серьезные меры? Это то, чего я не знаю, если оно необоснованно, но подобные действия лишь повышают страх у населения. Я не думаю, что это такой смертельный вирус, которого так надо боятся. Странно все это", — сказал Соль Marca.

Ранее официальный сайт Динамо опубликовал обращение к болельщикам, призвав их быть ответственными гражданами в связи с пандемией COVID-19.