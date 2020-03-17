Украина

Клуб из Первой лиги усилился перед весенней частью сезона.

Николаев объявил о подписании пятерых футболистов перед началом второй половины сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Новичками "корабелов" стали защитники Темур Парцвания, Владислав Охрончук и Дмитрий Ульянов, голкипер Денис Шелихов, а также полузащитник Юрий Малей. Детали контрактов с футболистами не сообщаются.

На данный момент Николаев занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков после 19 туров.

Ранее сообщалось, что Николаев расстался с тремя футболистами.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.