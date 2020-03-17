Клуб из Первой лиги усилился перед весенней частью сезона.
Темур Парцвания (слева), МФК Николаев
17 марта 2020, 13:32
Николаев объявил о подписании пятерых футболистов перед началом второй половины сезона, сообщает официальный сайт клуба.
Новичками "корабелов" стали защитники Темур Парцвания, Владислав Охрончук и Дмитрий Ульянов, голкипер Денис Шелихов, а также полузащитник Юрий Малей. Детали контрактов с футболистами не сообщаются.
На данный момент Николаев занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков после 19 туров.
Ранее сообщалось, что Николаев расстался с тремя футболистами.
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