Украина: Первая лига

Клуб расторг контракты с Семениной, Старченко и Сахацким.

Пресс-служба ПФК Николаев сообщила, что клуб покинули очередные три футболиста, в число которых вошли голкипер Денис Старченко, а также полузащитники Игорь Семина и Захар Сахнацкий.

Соглашения с игроками расторгнуты по обоюдному согласию, а решение было приняло во время тренировочного сбора команды.

Старченко выступал за Николаев с 2017 года и провел за этот клуб свыше 45 матчей. Семина с 2017 года сыграл за николаевскую команду больше 70 поединков, в которых забил 15 голов. Сахнацкий защищал цвета Николаева с 2018 года. За это время 19-летний хавбек сыграл свыше 35 и отличился одним взятием ворот.

Ранее сообщалось, что Николаев расторг соглашения с Иваном Сондеем и Виктором Берко.

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