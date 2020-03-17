Украина

Голкипер луганчан — о целях команды на сезон.

Голкипер Зари Заури Махарадзе высказал свое мнение о победе его команды над Шахтером (1:0), а также поведал о целях клуба.

Долгожданная победа. Она была очень важна для нас в плане турнирной таблицы. А то, что обыграли Шахтер, это еще втройне приятнее. Футбольный бог был на нашей стороне. Надеялись, что удача будет с нами, так оно и получилось".

"Богдан Михайличенко поймал кураж, он герой матча. В первом тайме нам было тяжело, ведь Шахтер есть Шахтер. Всегда тяжело, когда они выбегают в атаку. У них хорошие исполнители, которые могут решить любой момент. Я был напряжен с первой до последней минуты".

"Задачи? Боремся за серебро, будем стараться, посмотрим в мае", — сказал Махарадзе Футбольному формату.

Ранее о намерениях занять второе место в составе луганчан рассказал нападающий Зари Владислав Кабаев.