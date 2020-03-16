Украина

Нападающий луганчан дал комментарий после игры с Шахтером..

Заря минимально обыграла Шахтер благодаря голу Богдана Михайличенко и вышла на вторую строчку турнирной таблицы.

Владислав Кабаев рассказал о важности победы над чемпионом страны и поделился ожиданиями от грядущих игр.

"Мы мечтаем оставаться на втором месте. Задачу эту выполнили на сегодня. Каждая следующая игра у нас будет, как десять финалов. Соперники все плюс-минус одного уровня. Понятно, что Шахтер постоянный лидер чемпионата, а потому обыгрывать такую команду дорогого стоит.

Рад за Богдана Михайличенко. Он перед каждой игрой задавался вопросом: "Когда же я забью?". Он дождался свою команду и помог Заре набрать три очка", — сказал Кабаев программе Профутбол.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Заря — Шахтер.