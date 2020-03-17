Украина

Тренеру национальной команды, возможно, придется задержаться на своем посту.

УЕФА принял решение перенести проведение следующего чемпионата Европы на 2021 год в связи с эпидемией коронавируса.

Как ранее сообщала УАФ, контракт главного тренера Андрея Шевченко рассчитан до июля 2020 года. Предполагалось, что наставник покинет свою должность по окончании европейского первенства, однако теперь ему, возможно, придется задержаться на год или более длительный срок.

Ранее Шевченко заявлял, что рассматримает возможность продления контракта со сборной Украины.

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