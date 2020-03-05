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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уведомил, что обсуждает с УАФ продление действующего соглашения.

Национальная сборная Украины под руководством Андрея Шевченко смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы-2020 года. После турнира у главного тренера заканчивается контракт.

"Мы в процессе переговоров по поводу продления контракта. Но все однозначно будет ясно уже перед началом Евро. Процесс идет, поэтому я строю планы", – сказал Шевченко.

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Отметим, что персоной Шевченко заинтересовался его бывший клуб Милан, но украинский специалист дал понять, что не рассматривает варианты смены работы до завершения чемпионата Европы.