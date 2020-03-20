Украина

Команда остановила общий тренировочный процесс.

Официальный сайт Львова сообщает, что команда прекращает свою работу до четвертого апреля из-за объявленного по всей стране карантине, вызванным пандемией коронавируса.

Отмечается, что клуб отправил всех футболистов по домам, а тренировочный процесс в основной и молодежных командах приостановлен.

Тем не менее, каждый из игроков получил от тренерского штаба список индивидуальных упражнений, благодаря которым игроки смогут поддерживать свою форму.

Ранее свое мнение об особенностях индивидуальной подготовки высказал главный тренер львовян Егише Меликян.