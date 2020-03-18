Украина

ПФК Львов также также отправился на карантин из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер ПФК Львов Эгише Меликян прокомментировал решение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола приостановить все соревнования по футболу в стране из-за пандемии коронавируса, которая распространяется в Европе.

"Всех распустили по домам, дали программу индивидуальной работы, чтобы они бегали. Тренажерные залы закрыты, но они могут заниматься в лесу, проводить беговые работы. Они тоже люди, мы понимаем", — сказал Меликян в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее своим мнением о паузе в украинской Премьер-лиге поделились главный тренер львовских Карпат Роман Санжар, наставник СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко и главный тренер Александрии Владимир Шаран.

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