Украина

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон — о будущем Сергея Рафаилова.

Владимир Генинсон прокомментировал информацию, что Сергей Рафаилов покинет пост генерального директора Зари.

"Рафаилов занимает свою должность, он никуда не уходил. Когда я услышал эту информацию, то позвонил ему. Он на месте, он работает. Когда будет другая информация, он сам сообщит. После этого и будет понятно, кто займет его должность, если вообще кто-то займет".

"Можно понять, откуда пошла эта информация. Заря – это клуб, который меня продвигал в президенты украинской Премьер-лиги, клуб, на домашние матчи которого я езжу, клуб, за который я действительно болею всей душой".

"Будет предложение – будем думать. На данный момент внутри себя, наверное, я не готов покинуть Киев. Я здесь живу и работаю", – сказал Владимир Генинсон в интервью Футбол NEWS.

Напомним, что Сергей Рафаилов является генеральным директором Заря с ноября 2009 года.

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