Украина

Названа причина, по которой Сергей Рафаилов покинет пост генерального директора.

Сергей Рафаилов уйдет из Зари из-за недопонимания с владельцем Евгением Геллером, сообщает Футбол NEWS.

Источник обратился непосредственно к 66-летнему функционеру, но тот по-прежнему не стал комментировать информацию.

"Ко мне обращаться не надо по этому поводу. Что вы хотите узнать? Я не могу это комментировать. Не могу и не хочу. Я ничего не комментирую", — сказал Рафаилов Футбол NEWS.

По слухам, заменить Сергея Рафаилова может Владимир Генинсон.

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