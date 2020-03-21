Украина

Игрок киевлян поведал о том, чем занимается во время паузы в чемпионате.

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал о том, как проводит время во время карантина и как пытается поддерживать форму.

"Во время эпидемии занимаюсь тем же, чем и все остальные ребята – нахожусь дома и самостоятельно тренируюсь на площадке возле дома. Еще вместе с Сергеем Сидорчуком бегаем в парке на Голосеево – там хорошее место, людей немного. Живем мы не рядом, но просто договорились вместе выполнять беговую работу.

Также провожу время с родителями, смотрю фильмы, слушаю музыку или просто отдыхаю. Как и Артем Шабанов, играю в Counter-Strike на компьютере, к слову, мы с ним в одной команде", – рассказал Бурда в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 10 поединков в футболке "бело-синих", отличившись одним голом.

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