Украина

Защитник Динамо Артем Шабанов рассказал о том, как проводит время на карантине.

В связи с остановкой чемпионата и Кубка Украины Динамо, как и остальные украинские команды, ушли на карантин, поэтому тому же защитнику киевлян Артему Шабанову приходится коротать время не совсем привычным способом.

"Для меня главное занятие на карантине — игра в Counter-Strike на компьютере, – цитирует Шабанова официальный сайт Динамо. – Это отличное занятие для того, чтобы провести время, которого сейчас много. В клубе нам дали каждому индивидуальную программу для занятий в домашних условиях. Также по возможности сказали совершать пробежки там, где людей поменьше. У меня рядом с домом есть озеро, вот вокруг него и буду бегать".

Динамо отправило своих футболистов на карантин ориентировочно до 22 марта.

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