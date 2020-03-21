Украина

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон — о вариантах проведения матчей чемпионата Украины.

Владимир Генинсон поделился мыслями касательно того, как можно завершить сезон.

"С учетом переноса Евро-2020 мы можем начать до 12 мая чемпионат и доиграть его в ускоренной форме".

"Формат соревнований будет тот же, но можно играть не раз в неделю, а через три дня на четвертый или еще больше ускориться. У нас есть еще кубковые матчи, которые нужно доиграть", — сказал Владимир Генинсон в эфире Футбол NEWS.

Ранее Генинсон прокомментировал информацию, что может стать генеральным директором луганской Зари.

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