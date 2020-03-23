Украина

Экс-форвард Динамо вспомнил времена своего пребывания в команде.

Бывший игрок киевских Динамо, Арсенала и донецкого Металлурга Георгий Деметрадзе в интервью YouTube-каналу "Любители" поведал о драке с экс-наставником "бело-синих" Александром Хацкевичем и работе с агентом Дмитрием Селюком.

"Да, драку с Хацкевичем помню. До крови? Нет. Ничего страшного, бывает".

"С Селюком дружим, до сих пор созваниваемся. Заявление в суд на ФФУ и ПФЛ? Это была наша общая инициатива с Селюком. Это было хорошо для футбола, я делал это ответственно. Я это делал ради своего клуба, других клубов и легионеров".

"Я не боялся, что я не буду играть из-за этого. Мое место в составе было гарантировано — я забивал хорошо и играл в каждой игре. Я старался для клуба".

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