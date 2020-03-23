Украина

Голкипер Зари — о тяжелой ситуации с коронавирусом.

Голкипер Зари Никита Шевченко рассказал, как проводит время на карантине и как проходит его восстановление после травмы.

"Все у меня хорошо. Сижу дома. Стараюсь выходить поменьше. Здоровье мое в порядке. Иду на поправку после травмы. Пока что занимаюсь в домашних условиях. Надеюсь, что поправлюсь очень скоро. Значительный прогресс уже есть. У меня есть специальная программа, которую написали медики. Дома выполняю комплекс упражнений. Закупился инвентарем по полной программе".

"Всем советую тоже переждать это непростое время. Не думайте только о себе. Вас может и не зацепить, но при этом, вы можете кого-то заразить. По возможности, оставайтесь дома", — сказал Шевченко официальному сайту Зари.

Ранее сообщалось, что главный тренер и игрок луганчан претендуют на звание лучших по итогам марта.