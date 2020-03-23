Украина

Вратарь Ворсклы остается оптимистичен в своих прогнозах.

Голкипер Ворсклы Дмитрий Резник заявил, что вскоре удастся преодолеть угрозу коронавируса, после чего футбол вновь возобновится.

"Когда все это закончится, и нужно будет вернуться на большое поле. Давайте больше времени уделять семьям, своим близким, а не чтению фейков во всемирной сети. Прислушивайтесь советов Минздрава — это куда важнее и практичнее. Наша любимая игра скоро вернется на стадионы. Очень ждем этот волнующий момент", — сказал Резник официальному сайту Ворсклы.

Напомним, полтавчане отправили весь персонал и игроков на карантин, который предварительно должен продлиться до третьего апреля.

Ранее свое мнение о сложившейся ситуации высказал коллега по амплуа Резника, голкипер Зари Никита Шевченко.