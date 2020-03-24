Украина

Футболист не смог на время карантина поехать в родную Одессу.

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан рассказал как проводит время на карантине.

"Хотел бы поехать на рыбалку, но не смогу этого сделать, поскольку для этого нужно быть в Одессе, а границы городов сейчас закрыты, так что поехать домой не рискнул. Есть достаточно времени, чтобы посмотреть различные фильмы и сериалы, а также дочитать книги, которые не были дочитаны ранее".

Партнер Бущана по команде Артем Шабанов во время карантина рассказал, что играет в Counter-Strike.

"Сразу скажу, что в Counter-Strike я не играю. Занимаюсь саморазвитием и самостоятельными тренировками, поскольку наш карантин продлили еще на неделю".

"Когда было теплее, выходили на прогулку в парк, где поменьше людей. Порой встречали знакомых, но близко их к себе не подпускали – соблюдали дистанцию. А сейчас, когда похолодало, в основном, находимся дома", — цитирует кипера пресс-служба Динамо.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.