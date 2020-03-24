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Также игрок рассказал, что многие люди во время эпидемии проявляет эгоизм.

Полузащитник донецкого Олимпика Максим Тейшейра рассказал, как проводит время во время карантина, а также поделился мыслями относительно поведения людей во время кризисного периода.

"Мне сейчас тяжело, ведь я нахожусь далеко от своей семьи. Ситуация долго была непонятной, мы оставались в Киеве и ждали, что все быстро закончится, но увы. Большинство стран закрыли границы. Не смогли улететь домой Романовский, Шахаб, Бетим, Чогадзе. При этом я понимаю, насколько важно сейчас придерживаться рекомендаций ВОЗ. Мир никогда не сталкивался с таким явлением. Главное, чтобы все были здоровы", — цитирует француза пресс-служба дончан.

"Мне грустно смотреть на эгоизм людей, которые, поддавшись панике, жадно сгребают на прилавках магазинов еду и провизию. Мне кажется, они пересмотрели слишком много фантастических фильмов. Мы забываем, что живем в современном мире, где все что нужно – это выполнять требования министерства здравоохранения, поддерживать друг друга и соблюдать карантин".

"От нашего тренера по физподготовке не спрятаться ни во время карантина, ни во время конца света. Он присылает каждому индивидуальный план тренировок, и я его придерживаюсь. Также играем в видеоигры с другими футболистами на базе. Иногда я читаю книги. Ну и, конечно, занимаюсь спортом. Тренирую Бетима отбивать пенальти".

Ранее нападающий Карпат заявил, что может покинуть клуб в случае вылета из УПЛ.

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