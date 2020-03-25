Украина

Президент киевлян прокомментировал информацию о диалоге с тренером Зари.

Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на информацию о том, что главный тренер Зари Виктор Скрипник будущим летом может стать наставником киевлян.

"Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой — COVID-19 — некоторые люди предпочитают придумывать новости о Динамо. Причем новости, которые вообще не соответствуют действительности".

"Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом — такая же ложь".

"А вот информация, которая соответствует действительности: в ближайшее время футбольный клуб Динамо осуществит еще один серьезный проект помощи нашей медицине. Скоро все узнаете", — сказал Суркис официальному сайту клуба.

Напомним, Скрипник стал во главе луганской команды лишь прошлым летом. На момент приостановки украинской Премьер-лиги, Заря занимает второе место, опережая Динамо в таблице благодаря лучшему показателю личных встреч.

Ранее киевляне сообщили, что из-за распространения эпидемии коронавируса в Украине, команда ушла на карантин до 29-го марта.