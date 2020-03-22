Украина

Команды всех уровней на неделю дольше будут находиться в самоизоляции.

По информации пресс-службы киевского Динамо, карантин для всех игроков, тренеров и сотрудников клуба продлен с 23-го до 29 марта.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Киеве и Украине, "бело-синие" вынуждены продлить срок пребывания без тренировок.

Руководство клуба и тренерский штаб ожидают от игроков всех уровней соблюдение условий карантина и выполнение персональных тренировок.

Напомним, в столице введен режим чрезвычайной ситуации.

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