Команды всех уровней на неделю дольше будут находиться в самоизоляции.
Фото ФК Динамо
22 марта 2020, 13:36
По информации пресс-службы киевского Динамо, карантин для всех игроков, тренеров и сотрудников клуба продлен с 23-го до 29 марта.
В связи с эпидемиологической ситуацией в Киеве и Украине, "бело-синие" вынуждены продлить срок пребывания без тренировок.
Руководство клуба и тренерский штаб ожидают от игроков всех уровней соблюдение условий карантина и выполнение персональных тренировок.
Напомним, в столице введен режим чрезвычайной ситуации.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.