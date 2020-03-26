Украина

Специалист считает, что "замораживать" таблицу ни в коем случае нельзя.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился своим видением по поводу возможных сценариев завершения сезона.

"Мы впервые столкнулись с такой проблемой, и нужно находить какой-то компромисс. В данной ситуации, я думаю, все понимают, что первое место уже не разыгрывается – чемпион есть. Основная проблема – второе место. Самое мудрое решение на данный момент – перемотать пленку назад, когда было сыграно 22 тура, и закончить чемпионат. Это было бы самое мудрое решение, учитывая, как вирус развивался в других странах", — говорит Бабич в интервью телеканалам Футбол.

"Но сыграв уже 23-й тур, можем создать такой себе неприятный прецедент, и нужно будет доигрывать или со зрителями, или без. Или какие-то дополнительные игры нужно делать. Может, сделать какой-то дополнительный матч на нейтральном поле для определения второго и третьего места в чемпионате".

Также Бабич высказал мнение относительно розыгрыша Кубка Украины. В 1/2 финала его команде предстоит встретиться с Ворсклой. В другой паре Динамо должно сыграть с Минаем.

"Можно сделать там "турнир четырех", когда за несколько дней будут сыграны полуфиналы и финал. Готовы ли мы к такому? Да, готовы".

"Мы с тренерским штабом уже обговаривали это, и понятно, что будут проблемы. Если чемпионат могут остановить, то кубок нужно доиграть. И вот сделать себе такой мини-турнир на нейтральном поле, где пройдут полуфиналы и финал в течение, скажем, четырех дней".

Ранее голкипер Мариуполя Рустам Худжамов поделился мнением о том, что до конца календарного года не все украинские клубы смогут дожить.

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