Украина

Менеджер олимпийцев рассказал, как его команда переживает карантин.

Исполняющий обязанности главного тренера Олимпика Игорь Климовский высказал свое мнение о карантине, а также поведал, как его команда поддерживает форму в подобных условиях.

"Всем, кто любит спорт и не только, стоит продолжать поддерживать форму и тренироваться в домашних условиях. Сейчас в интернете можно найти комплекс упражнений для любого уровня подготовки. Конечно, мы скучаем за футболом, но здоровье людей – превыше всего. Все мы, футболисты и тренерский штаб, с понимаем и ответственностью относимся к вынужденной паузе".

"Мне страшно смотреть на то, что происходит в мире. Статистика смертности от коронавируса ужасающая. При этом не стоит поддаваться панике. Самое главное сейчас поддерживать друг друга и беречь своих близких".

"Карантин дает возможность заняться самообразованием, поработать над собой. О себе могу сказать, что много времени посвящаю разбору видео с наших матчей, тренировок. Просматриваю игры наших будущих соперников", — сказал Климовский официальный сайт дончан.

Ранее тренер олимпийцев заявил, что сохранить нынешнее положение команд в таблице УПЛ — это оптимальное решение.