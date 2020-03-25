Украина

Антон Дьяченко прокомментировал самый подходящий сценарий с утверждением мест.

Пока руководящие органы принимают решение о судьбе сезона УПЛ, свое мнение о происходящем выразил тренер Олимпика по физподготовке Антон Дьяченко.

"Ситуация, мягко говоря, необычная... Затронула весь мир... Но нам нужно, сконцентрироваться на том, что от нас зависит и придерживаться рекомендаций ВОЗ, не паниковать и ждать, пока ситуация не стабилизируется.

Я думаю, что вариант с сохранением текущего положения мест в турнирной таблице и расширением лиги ещё на 4 команды будет оптимальным решением для нынешней ситуации", — приводит слова Дьяченко официальный сайт Олимпика.

Напомним, что Олимпик идет на предпоследнем месте турнирной таблицы с 19 набранными баллами.