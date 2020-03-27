Украина

Изначально они должны были состояться седьмого апреля.

Дирекция УПЛ решила перенести выборы президента организации с седьмого апреля на 27-е, сообщил официальный сайт организации.

Это решение было принято ввиду решения Кабинета Министров Украины продлить карантин до 24 апреля. Вместе с этим были запрещены любые мероприятия, в которых принимают участие более 10 человек.

Выборы планируется начать в 12:00 27 апреля, однако это будет возможно, только если в Украине не продлят карантин.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.