Украина

Защитник Зари стал лучшим футболистом чемпионата Украины по итогам текущего месяца.

Официальный сайт украинской Премьер-лиги опубликовал результаты голосования среди болельщиков за лучшего игрока чемпионата по итогам марта.

Им стал защитник Зари Богдан Михайличенко, который набрал 37% голосов. Украинец в матче 23-го тура УПЛ забил единственный гол в ворота Шахтера, который принес луганскому клубу победу.

Ближайшими преследователями Михайличенко стали форвард Десны Александр Филиппов, набравший 33% голосов, а также игроки Шахтера Тайсон и Журниор Мораес (оба — по 10%).

Напомним, что лучшим тренером УПЛ в марте стал главный тренер Десны Александр Рябоконь.

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