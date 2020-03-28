Украина

Наставник Десны стал лучшим тренером чемпионата Украины по итогам текущего месяца.

Официальный сайт украинской Премьер-лиги опубликовал результаты голосования среди болельщиков за лучшего тренера чемпионата по итогам марта.

Им стал главный тренер Десны Александр Рябоконь, который набрал 54% голосов. Команда украинского специалиста в этом месяце обыграла Зарю и Олимпик, а также добыла ничью в матче с Динамо.

Рябоконь опередил в голосовании наставника Зари Виктора Скрипника (39%), Алексея Михайличенко из Динамо (4%) и главного тренера Александрии Владимира Шарана (3%).

Напомним, что лучшим футболистом УПЛ в марте стал защитник Зари Богдан Михайличенко.

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