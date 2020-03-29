Украина

Главный тренер солигорского Шахтера прокомментировал победу над Городеей.

Шахтер Солигорск во втором туре чемпионата Беларуси обыграл Городею (2:0). Юрий Вернидуб недоволен реализацией моментов команды, но теперь думает о следующих матчах.

"Могу сказать за свою команду —показали хороший футбол, хороший контроль мяча, прессинг. Заставляли соперников быстро принимать решения, когда они обрабатывали мяч, заставляли играть через длинные передачи, а сами быстро отбирали мяч и строили свои атаки. Не стали сбиваться на длинные передачи, а наоборот искали шанс через фланги", — цитирует Вернидуба официальный сайт Шахтера.

"Я смотрел первую игру, где соперники играли в три защитника, как сегодня. Поэтому изучили, пытались вскрывать через фланги — неплохо получилось, только реализация хромает. Расстроила меня реализация. Но мы победили — слава Богу, двигаемся дальше".

В третьем туре Шахтер Солигорск примет дома Неман из Гродно. Игра должна состояться четвертого апреля.