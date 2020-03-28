Команда украинского тренера уверенно обыграла Городею.
Городея - Шахтер Солигорск, фото Шахтер
28 марта 2020, 21:33
Солигорский Шахтер под руководством Юрия Вернидуба уверенно обыграл Городею во втором туре чемпионата Беларуси.
Команда украинского специалиста открыла счет в начале второй половины игры, а уже под занавес встречи удвоила преимущество.
Городея — Шахтер Солигорск 0:2
Голы: Диасамидзе, 56, Подстрелов, 89
Благодаря победе солигорский Шахтер набрал первые очки в этом розыгрыше чемпионата и вышел на шестое место.
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