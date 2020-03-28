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Команда украинского тренера уверенно обыграла Городею.

Солигорский Шахтер под руководством Юрия Вернидуба уверенно обыграл Городею во втором туре чемпионата Беларуси.

Команда украинского специалиста открыла счет в начале второй половины игры, а уже под занавес встречи удвоила преимущество.

Городея — Шахтер Солигорск 0:2

Голы: Диасамидзе, 56, Подстрелов, 89

Благодаря победе солигорский Шахтер набрал первые очки в этом розыгрыше чемпионата и вышел на шестое место.

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