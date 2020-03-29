Украина

Менеджер луганчан — о жизни команды и клуба в современных реалиях.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал о жизни команды в условиях карантина.

"Моя команда очень дисциплинированная. Мы работаем по домам, у нас карантин, база на карантине. Мы не может позволить себе тренировки. Мои ребята знают, что делать. Сейчас у нас те же планы, что были зимой. Тем не менее, очень тяжело к этому привыкнуть, но у меня такие игроки, которым можно доверять".

"В команде подозрений на заболевание нет. Все под контролем. Доктора постоянно в контакте с командой, у нас все без проблем. Тех правил и рекомендаций, которые сейчас во всем мире, мои игроки придерживаются".

"Без болельщиков очень трудно играть в футбол. Одно дело, когда пустые трибуны на одной-двух играх, но когда неделями так, то это другое дело. Никто не знает, что нас ждет впереди. Надо дождаться разрешения. Может и болельщики соскучатся и придут на стадион".

Также украинский специалист поведал о событиях внутри клуба, а также подтвердил желание луганчан завершить сезон.

"Пока вопрос о зарплатах не рассматривается. У нас, как и везде, есть трудности, и не только с выплатами. Эту ситуацию надо пережить. У Зари больше шансов доказать что-либо только на поле. Если решение о завершении сезона будет приниматься в кабинетах, то у нас нет большой силы, учитывая, что у нас ушел в отставку генеральный директор. Заря хочет обязательно доиграть чемпионат".

"Обязанности Рафаилова будет выполнять его заместитель до конца сезона, а дальше президент будет принимать решение".

Кроме того, тренер прокомментировал информацию о том, что будущим летом он возглавит Динамо.

"Это неправда. У меня не было разговора с Суркисом, это все слухи", — сказал Скрипник Великому футболу.

Ранее стало известно, почему Сергей Рафаилов покинул пост генерального директора луганчан.