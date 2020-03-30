На счету днепрянина 75 сейвов в текущем сезоне УПЛ.
Валерий Юрчук, фото СК Днепр-1
30 марта 2020, 10:44
Украинская Премьер-лига остановилась на отметке 23-го тура из-за пандемии коронавируса. По данным WyScout, вратарь Днепра-1 Валерий Юрчук является лучшим в лиге по количеству совершенных сейвов.
Кипер днепрян отбил 75 ударов в текущей кампании и опережает ближайшего преследователя Евгения Волынца на пять сейвов.
Топ-10 вратарей УПЛ по количеству сейвов:
1. Валерий Юрчук (Днепр-1) — 75
2. Евгений Волынец (Колос) — 70
3. Евгений Гальчук (Мариуполь) — 69
4. Юрий Панькив (Александрия) — 63
5. Евгений Паст (Десна) — 61
6. Богдан Сарнавский (Львов) — 55
7. Андрей Пятов (Шахтер) — 45
8. Георгий Бущан (Динамо) — 40
9. Никита Шевченко (Заря) — 39
10. Роман Пидкивка (Карпаты) — 38
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